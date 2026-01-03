¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥­Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤­¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¶Ó¿¥¤È¥Ø¥Ö¥ó±Ñ