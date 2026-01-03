私はアンジュ（31）。旦那のコウダイ（32）と、ケント（小1）アオイ（3歳）と義兄・アサヒ（37）さんの新居に泊まりに来ました。昼は川でBBQをして、とても楽しかったのですが……問題発生。義姉・ユリ（35）さんが「みんなで貸し切り風呂に行こう」と言うのです。しかし、4名用の貸し切り風呂は空いておらず、空きがあった8名用の貸し切り風呂に、「2家族全員で入ろう」と言うのです。ユリさんや子どもたちだけなら、何も問題はあ