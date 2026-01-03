タレントで実業家の板野友美（34）が3日までに自身のインスタグラムを更新。着物姿を公開した。「あけましておめでとうございます」と書き出した板野。「2026年今年は午年。一歩一歩、地に足をつけながらも、全速力で“突き抜ける”飛躍の年にしたいです」とした。「ブレない強さを持ちながら、しなやかに走れたら…立髪をなびかせながら（地に足をつけながらと言ったけど）ペガサスみたいに大空を羽ばたくのもいいな」とコ