ÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Î±ýÏ©¤¬£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÂç¤Ï£µ¶è¤ÇÀÄ³ØÂç¤Ë¶þ¤·¡¢£µ»þ´Ö£±£¸Ê¬£²£¶ÉÃ¤Î£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡££µ¶è¤Ç¤Ï?»³¤ÎÌ¾ÃµÄå?¤³¤È¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£´°Ì¤Ç¥¿¥¹¥­¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢°ì»þ¤Ï¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£¤·¤«¤·¡¢£±£¹¡¦£²¥­¥íÉÕ¶á¤ÇÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄ¤Ë¼ó°Ì¤ò¾ù¤ê¡¢£±£¸ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¶è´Ö£³°Ì¤Î£±»þ´Ö£¹Ê¬£´£¶ÉÃ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤â¡¢¼ç¾­¡¦»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¤é¤ËÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤é¤ì¡¢Âç