俳優の山本舞香さん（28）が2026年1月1日、自身のインスタグラム（＠yamamotomaika_official）のストーリーズで、夫の「MY FIRST STORY」Hiroさん（31）、義兄の「ONE OK ROCK」Takaさん（37）、そして義父の森進一さん（78）との家族ショットを公開した。「実家でおせちを食べて家族時間」山本さんは、4人の超豪華な家族ショットの写真に、「新年明けましておめでとうございます。2026年もよろしくお願い致します」と新年のメッセ