来週の主な予定米雇用統計に日本実質賃金豪CPI日銀支店長会議 ・日本実質賃金11カ月連続でマイナス見通しも減少幅は縮小傾向か ・米雇用統計前回は雇用者数が予想上回り失業率は悪化でどっちつかず ・豪消費者物価指数インフレ予想以上の伸びなら早期利上げ観測高まるか 5日（月） 日本証券取引所大発会 全国銀行協会賀詞交歓会 中国RatingDog非製造業PMI（12月） 米自動車販売 (12月) 米ISM製造業景気