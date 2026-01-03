２９日からの週は、年末年始の薄商いのなか、ドル円は155～157円の狭いレンジで往って来いを繰り返した。週前半は日銀「主な意見」のタカ派寄り示唆で一時円高に振れたが、全体としては円安志向が根強く上値は限定的だった。FOMC議事録や米雇用指標への反応は限定的で、短期金利見通しは依然として不透明なまま推移した。ユーロドルは1.17台でレンジ推移を継続し、ポンドドルも1.34～1.35付近で方向感を欠いた