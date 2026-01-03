◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）号砲とともに、往路優勝の青学大６区・石川浩輝（１年）が勢いよく駆け出した。２位の早大は１８秒後に、山崎一吹（３年）がスタート。大勢の観客が見守る中、青学大の背中を追う。３位以下も順次、往路のタイム差にあわせてスタート。全２１チームが大手町のゴールを目