困った時は「えのき」頼み あと一品ほしいときに何を作ったらいいのかわからない。そんなときは、リーズナブルで手に入れやすい「えのき」を使ってみてください。レンジを使えば5分もかからず立派な一品が作れます。 油揚げとあわせて甘辛炒め煮に！ベーコンの旨味とえのきの相性抜群ビールが進む辛ウマおつまみ塩昆布で味がばっちり決まる柚子胡椒がいいアクセントに！いろいろな味に馴染む さっぱり味からこってり味までいろ