箱根駅伝は３日、山下りの６区（箱根芦ノ湖〜小田原中継所＝２０・８キロ）で復路がスタートした。区間記録は５６分４７秒＝野村昭夢（２５年・青山学院大）。３連覇を目指す青山学院大は１年生の石川浩輝（長野・佐久長聖出身）が午前８時に先頭でスタートを切った。２大会連続で６区を担い、区間２位、区間新の区間賞と快走を見せた野村昭夢（住友電工）が卒業したが、原晋監督は「山下りは自信を持って送り出せそう」と語