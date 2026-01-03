「箱根駅伝」復路の出場選手が発表され、往路4位の国学院大は7区と10区を変更。7区に高山豪起(4年)、10区に尾熊迅斗(2年)を配置した。大会前の区間エントリーでは、10区に吉田蔵之介(3年)を配置していたが、当日変更となった。吉田の父は人気音楽グループ「ケツメイシ」のリーダー・大蔵。吉田は1年時に9区を走り区間7位、昨年は10区を走り区間3位の好成績を残していた。【国学院大の復路区間エントリー】・6区後村光星（3年