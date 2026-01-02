甘酒には、米麹を使ったものと酒粕を使ったもの2種類があり、それぞれ栄養や風味が異なります。米麹の甘酒はアルコールを含まず、自然な甘さと消化促進効果が特徴ですが、市販品では「ノンアルコール」と記載があっても微量のアルコールが含まれる場合があります。 今回は、甘酒に含まれている栄養や効果について「管理栄養士」の佐野さんに解説していただきました。 監修管理栄養士：佐野 未来（管理栄養