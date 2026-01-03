「マクロス」シリーズの河森正治監督による初のオリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』が、2026年1月1日に公開された。本作で声優に初挑戦しているtimelesz・寺西拓人さんが2025年12月31日に誕生日を迎えたことを記念して、キャラクターデザインを手掛けた江端里沙さんによる特別イラストが解禁。【画像】寺西拓人の誕生日を祝う特別イラスト！timeleszのメンバーカラー水色があしらわれた江端里沙描き下ろしtimelesz・