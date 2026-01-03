― ダウは319ドル高と5日ぶりに反発、景気敏感株などに買い戻す動きが優勢 ― ＮＹダウ 48382.39 ( +319.10 ) Ｓ＆Ｐ500 6858.47 ( +12.97 ) ＮＡＳＤＡＱ 23235.63 ( -6.36 ) 米10年債利回り4.187 ( +0.018 ) ＮＹ(WTI)原油 57.32 ( -0.10 ) ＮＹ金 4329.6 ( -11.5 ) ＶＩＸ指数14.51 ( -0.44 ) シカゴ日経225先物 (円建て)51085 ( +585 ) シカゴ日経225先