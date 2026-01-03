昨日1月2日は、青山学院大が3年連続8回目の往路優勝（5分18分08秒で往路新記録）。今日1月3日の復路は、箱根・芦ノ湖から午前8時に青山学院大がスタート。往路2位（5時間18分26秒）の早稲田大が、1位と18秒差でスタート、往路3位（5時間19分44秒）の中央大が、1位と1分36秒差でスタート。（以下順位は往路順位）4位の國學院大、5位城西大、6位順天堂大、7位駒澤大、8位創価大、9位日本大、10位東海大が往路10位以内に。続いて11位