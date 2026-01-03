中国のSNS・小紅書（RED）に「最もガッカリした旅行先：日本」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の女性は「これまで20カ国以上を訪れてきて、正直あまり面白くなかった場所もいくつかあったけど、日本はその中でも特に失望が大きかった国だ」と吐露。「ネット上では日本を過剰に持ち上げる声があまりにも多く、それも失望した理由の一つかもしれない。期待値が高すぎた分、ギャップが大きかったのだと思う」と記した。その上で