女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は5日から第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」。後半戦に入る。主人公・松野トキの夫となる英語教師レフカダ・ヘブン役を好演している英俳優トミー・バストウ（34）からコメントが到着した。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会