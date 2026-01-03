お笑いコンビ「ＮＯＮＳＴＹＬＥ」が、３日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。井上祐介（４５）が年末年始の過ごし方を明かした。井上の今年の正月は休み。「これといって、どっか行く（予定）はない。近所の仲間と旅行に行くかもやけど、嫁も仕事やから。お互い（スケジュールが）空いてたら、近場で温泉でも行こうかぁくらい」という。これに相方の石田明は「毎年旅行行ってるイメージあった」と変化にビックリ。井