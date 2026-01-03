1990年生まれの選手は36歳の年齢にあたり、“年男”だ。かつてはチームの中心選手として活躍していたが、近年は思うように活躍できない選手もいる。“年男”と呼ばれる今季、復活に期待したいところだ。その一人が、1990年11月10日生まれの西勇輝（阪神）だ。昨季は1試合の登板にとどまったが、オリックス時代の13年から4年連続規定投球回到達、3年連続二桁勝利、19年に阪神に移籍してからもオリックス最終年から合わせて3年連