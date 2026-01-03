第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路（３日）の当日変更が行われ、全日本大学駅伝覇者の駒大は主力選手を相次いで投入した。７位に終わった２日の往路は、主将・山川拓馬（４年）、故障明けの谷中晴（２年）、エース・佐藤圭汰（４年）の出走を回避。１区の小山翔也（３年）が区間５位、２区の桑田駿介（２年）が区間８位、３区の帰山侑大（４年）が区間２位の激走を見せて一時は２位に浮上したが、４、５