TBSで1月5日に『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会SP』(19:00〜21:54)が放送される。ザ・たっちは「お米とお餅、同じ量食べたら体重はどうなる？」を検証する。ザ・たっち同番組は“会長”である生瀬勝久がMCを務め、レギュラーの俳優・満島真之介、お笑いトリオ・森三中の大島美幸が脇を固め、旬なゲストを迎えて放送。時にはMCの生瀬自らもロケに出るなど、世の中に溢れる“ウマイ話”や“長年の疑問”の本当のところは