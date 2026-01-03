Image: サンワサプライ 停電すると真っ先に困るのが、情報・灯り・電源。それらをカバーしてくれるアイテムは防災バッグの必需品です。でも、バラバラで揃えようとすると、嵩張るしお値段も…、ねぇ。そこで紹介したいのがサンワサプライの防災ラジオ「800-LED100」。USB充電に加え、手回し発電とソーラー充電に対応する3WAY仕様なんです。灯りも、情報も、スマホ充電も