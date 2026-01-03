第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路（３日）の当日変更が行われ、各チームの戦術が明らかとなった。２日の往路で大逆転優勝を飾り、史上初となる２度目の総合３連覇に王手を懸けた青学大は当日変更なし。新たな偉業に大きく前進したが、原晋監督は「復路は簡単にピクニックランになりません」と気を引き締める。１５年ぶりの総合優勝を目指す往路２位の早大は７区に瀬田純平（４年）、８区に堀野正太（