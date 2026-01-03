小学5年生の娘は、いつも下校中に近所の下級生Aちゃんのランドセルまで背負わされています。「年上だから面倒をみなきゃ」と無理をする娘と、それにつけ込むAちゃん。見かねた私が娘に伝えた「本当の優しさ」とは？ 友人が、体験談を語ってくれました。 娘の背中にランドセルが2つ！？ 私の娘は小学5年生。 下校時間が一緒のときは、近所の小学3年生の女の子Aちゃんと帰ってきます。 帰宅する様子を何度か見かけましたが、娘