’25年12月19日、『浦和レッズ』の’26年シーズンの新ユニフォームが発表された。そのモデルに起用されたのが、今季J1リーグ戦29試合の出場で７得点を挙げたほか、夏のクラブワールドカップでは３試合で１ゴールを記録。エースとしてチームを牽引した渡邊凌磨（29）だ。そんな渡邉だが、’25年４月９日には元「おはガール」でモデルの前田希美（32）との結婚を発表。公私ともに充実した１年となった。フライデーは’25年１月に２人