放送作家でタレントの野々村友紀子が2日までに自身のインスタグラムを更新。長女が下ごしらえしてくれたという料亭のようなお雑煮を披露した。 【写真】可愛すぎる長女の腕前、まるで料亭！飾り切りがスゴすぎる 野々村は「今年は長女が手伝ってくれて出汁用のいりこの頭と腑を取ったり初めての飾り切りをしてくれました」と明かした。「金時人参をねじり梅に、海老芋は六方むきの鶴にするようになるなんてどんな成長!