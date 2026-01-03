長年の「仮面夫婦」生活に終止符を打ち、独身生活を謳歌するある女性。1人の気楽さを満喫する一方で、ふとした瞬間に訪れる静寂に孤独を覚えてしまう。そこで大切なのは、誰かのための人生ではなく、自分自身がどう生きたいかという視点だ。 【写真】国民的アイドル女優→世界的企業の御曹司と結婚→離婚72歳の現在の姿にファンも驚き「チャーミング」 では新たな人生の1歩を踏み出すためには、どのような準備が必要なの