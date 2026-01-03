第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦の平均世帯視聴率は、第２部で３５．２％だった（関東地区、ビデオリサーチ調べ）。前年比２．５％増。数字だけ見れば、大成功といえる。昨年に続き、にぎやかしの演出を省いて、「歌」と「歌い手」にスポットライトを当てたシンプルな演出で非常に好感が持てた。郷ひろみを始め、ユーミン、矢沢永吉、玉置浩二、松田聖子、福山雅治×稲葉浩志、米津玄師…。ラインアップだけを見れば、２０２４年以上