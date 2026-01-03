フリーアナウンサーの徳光和夫さんが３日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、徳光さんが競馬を予想し当たれば獲得賞金の全額をリスナー１人にプレゼントするコーナー「競馬予想勝負一発！徳さんの夢プレゼント」で昨年１２月２８日の有馬記念を先週１２月２７日の生放送で予想した。有馬記念は３番人気のミュージアムマイルが１着。１２