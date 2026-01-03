「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）復路の選手変更が発表された。注目は“５強”のうち往路で想定外の遅れとなった駒大。２３年以来３年ぶりＶを目指す中で、自信を持つ６区は伊藤蒼唯（４年）が予定通り。温存していた主力３人のうち７区には谷中晴（２年）、８区には山川拓馬（４年）。１０区には、前回大会７区で区間新記録をマークしたエースの佐藤圭汰（４年）が入り、往路７位、４分５２秒差から