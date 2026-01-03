第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は３日、復路が行われる。午前８時の号砲に先立ち、復路のメンバー変更が発表され、往路４位の国学院大は７区と１０区の選手を変更した。（デジタル編集部）１２月２９日の区間エントリーでは、７区に鼻野木悠翔（２年）、１０区に吉田蔵之介（３年）が配置されていたが、３日のエントリー変更で７区に高山豪起（４年）、１０区に尾熊迅斗（２年）が入った。埼玉栄高