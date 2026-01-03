西武からポスティング制度を利用してメジャー移籍を目指していた今井達也（27）が、ヒューストン・アストロズとの契約に合意したと球団が3日（日本時間）、球団公式SNSで発表。交渉期限ギリギリでの球団発表となり、26年、27年のシーズン終了後のオプトアウト権を含んだ3年契約を結んだと伝えられた。ポスティング交渉期限が日本時間1月3日の午前7時に迫っていた中、前日に現地報道などで契約が報じられていた。今オフのポスティン