ミラノ・コルティナ冬季五輪のアイスホッケー男子で1980年のレークプラシッド大会以来の金メダルを目指す米国代表25選手が2日に発表され、北米プロリーグNHLのジェッツでプレーするコナーらが選出された。NHL勢の五輪参加は3大会ぶり。6月に先行発表されていたメンバーではNHLで得点王の実績があるメープルリーフスのマシューズや、パンサーズのマシューとセネタースのブレイディのカチャック兄弟らも名を連ねた。（共同）