2026年の競馬が開幕。オープニングウィークから16鞍と頭数が揃った。評判馬フェデラーが約7が月ぶりに復帰で正月競馬の2日目に登場。デビュー時から期待の高かった同馬の走りに注目が集まる。【武豊日記】新年明けましておめでとうございます京都金杯ではクルゼイロドスルとコンビ●武豊 今週の騎乗馬・1月4日（日）京都3Rムスクレスト4Rショーライトイヤー5Rガルフコースト8Rペンテリコン9Rドゥラエテルノ10Rウイン