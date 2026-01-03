1月4日（日）に行われる第64回京都金杯（G3）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。エアファンディタ馬体重：468前走馬体重：4521月2日（金）に栗東で計量池添学・栗東ガイアメンテ馬体重：508前走馬体重：4941月2日（金）に栗東で計量須貝尚介・栗東キョウエイブリッサ馬体重：509前走馬体重：4861月2日（金）に美浦で計量武市康男・美浦キープカルム馬体重：510前走馬体重：4881月2日（金）に栗東で計量中竹和也・栗東