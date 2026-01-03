宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）インタビュー後編２シーズン目を迎えたＳＶリーグにて、奮闘しているヴィクトリーナ姫路の宮部藍梨選手。日々、バレーボールと真剣に向き合うのはもちろんのこと、結果を求められるプロとして意識していることや、選手の発信力、見られる職業ということについても聞いた。 選手のSNS活用や見た目の変化について語ってくれたヴィクトリーナ姫路の宮部藍梨選手ｐhoto by Naoki Morita/AFLO SPO