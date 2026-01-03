JRAは、ドイツ出身のトール・ハマーハンセン騎手に短期騎手免許を交付すると発表した。免許期間は1月4日から2月27日までとなる。トール・ハマーハンセン騎手は1999年10月17日生まれ。身長175センチ、体重54キロ。2016年にドイツで騎手免許を取得し、翌2017年にはイギリスでも免許を取得した。近年はドイツを拠点に活躍しており、2023年シーズンは112戦16勝でドイツリーディング20位。2024年シーズンは432戦74勝を挙げてドイ