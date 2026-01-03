1月2日、帯広競馬場で行われた8R・帯広記念（BG1・4歳上・ダ直200m）は、阿部武臣騎乗の1番人気、メムロボブサップ（牡10・ばんえい・坂本東一）が勝利した。2着にクリスタルコルド（牡7・ばんえい・西弘美）、3着にコウテイ（牡9・ばんえい・槻舘重人）が入った。勝ちタイムは2:29.6（馬場水分2.3％）。2番人気で赤塚健仁騎乗、タカラキングダム（牡6・ばんえい・村上慎一）は、4着敗退。多くの観客の拍手と歓声が響く中、