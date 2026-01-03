とろけるように色づき、唇をふっくらと整えるNARSのアフターグローリップバームが、ケア効果とカラーラインナップをパワーアップして再登場。キャンディのようにピュアで甘いカラーは、媚びない可愛さとモダンな発色を両立し、ひと塗りで上品な透明感を演出します。デイリーに使えるなめらかなバーム処方は、重ね付けやリップ下地にも活躍。全9色の多彩なシェードで、気分