箱根駅伝は３日、復路が行われる。午前８時のスタートを前にメンバー変更が発表された。３連覇を目指す青山学院大は変更なし。１５年ぶりの優勝を目指す往路２位の早稲田大は、前回区間４位になるなど３大会連続で１区を担ってきた間瀬田純平（４年）が７区に配置された。８区に出雲５区で区間７位・全日本３区で区間１３位の堀野正太（１年）。９区に全日本５区で７位の小平敦之（３年）。３０年ぶりの優勝を目指す往路３