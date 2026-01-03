米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】年明け2日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、休日前の昨年12月31日と比べて13銭円安ドル高の1ドル＝156円81〜91銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1716〜26ドル、183円76〜86銭。米長期金利の上昇を受け、円売りドル買いの動きがやや優勢だった。