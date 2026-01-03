◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）「箱根駅伝」復路の出場選手が発表され、往路7位の駒大は当日のエントリー変更で、補欠登録していた主将の山川拓馬（4年）を8区、エースの佐藤圭汰（4年）を最終10区に起用した。また、谷中晴（2年）を7区に配置した。往路では1区5番手、2区4番手、3区3番手と順位を上げていったが、4区の村上響（3年）が区間19位とブレ