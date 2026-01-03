7人組グループ・CLASS SEVENが新年、初のレギュラーラジオ番組『CLASS SEVEN SDD CONNECT』を、FM大阪でスタートさせる。きょう3日から毎週土曜深夜0時55分〜1時に放送。【画像】車と過ごす楽しい時間…『CLASS SEVEN SDD CONNECT』イメージ「飲酒運転撲滅」を目指すSDDプロジェクトに取り組むFM大阪は開局55周年イヤーの締めくくりとなる2026年1月からCLASS SEVENの新番組をスタートする。大阪城ホールで2月14日開催の『LIV