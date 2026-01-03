◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）１０１回目の箱根路の覇者が復路の号砲が迫り、６区の選手が続々とスタート地点の脚の湖畔に集結した。２日夜から３日朝にかけて、降雪も心配されたが、晴天に。長い歴史の中では、雪が舞う中、６区のランナーが山を下ることもあったが、今回は好条件で好レースが期待さ