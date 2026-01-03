アストロズが２日（日本時間３日）、西武からポスティング制度を利用し、メジャー移籍を目指していた今井達也投手と３年契約で正式にサインした。「アストロズは、今井達也投手と２０２８年までの３年間の契約にサインし、２０２６年と２０２７年に、選手側がオプトアウト権を持つ」と発表した。入団会見は、５日（同６日）の現地時間午後１時から、ヒューストンの本拠地球場「ダイキンパーク」で行われる。前日３年総額６３０