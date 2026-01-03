◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）「箱根駅伝」復路の出場選手が発表され、往路優勝の青学大は昨年12月29日発表のエントリーから変更はなかった。山下りの6区はルーキー石川浩輝（1年）を配置し、史上初となる2度目の総合3連覇を目指す。往路では5区でエースの黒田朝日（4年）が1時間7分16秒と驚異的な区間新記録をマーク。3分24秒差の5番手から大逆転劇