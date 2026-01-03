今回は、ママ友と不倫した夫を許した妻が、3年後に復讐したエピソードを紹介します。ママ友と不倫し、妊娠させた夫が謝罪してきたけど…「夫が私のママ友と不倫し、ママ友は妊娠。夫は私に『離婚して、〇〇（ママ友）と再婚したい』と言ってきましたが、断固拒否。今離婚しても私にとってメリットはないと思ったからです。そんなある日、夫がいきなり『やっぱり離婚はしない、お前しかいない』と言ってきて、唖然としました。どう
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 娘の婚約者 愛人の元夫だった
- 2. 吉岡美穂 明かしたIZAMへの不満
- 3. 新年一般参賀 男が最前列で全裸
- 4. 一般参賀 美智子さまに「異変」
- 5. 黒田は「神なの?」ライバル脱帽
- 6. 最後の教育が「遺産0円」遺言書
- 7. aespa「別の疑惑」指摘する声も
- 8. 箱根駅伝 優勝トロフィーが物議
- 9. 3体の悪霊に…まさかの不調理由
- 10. 3歳男児 マンション9階から転落
- 1. 娘の婚約者 愛人の元夫だった
- 2. 新年一般参賀 男が最前列で全裸
- 3. 3歳男児 マンション9階から転落
- 4. 初詣で124人圧死した最悪の事故
- 5. 初詣中の女性を盗撮か 男を逮捕
- 6. 絶望…名神で起きた154km大渋滞
- 7. 年末に新宿で事故 不可解な行動?
- 8. インフル急変…5歳娘に脳死判定
- 9. 中国の「日本たたき」中途半端?
- 10. 高市首相 今春の訪米で調整へ
- 1. 一般参賀 美智子さまに「異変」
- 2. 中国フリマ 自衛隊の制服が出品
- 3. 戸建て購入 半年で転居決断の訳
- 4. U.F.O.抑えカップ焼きそばNo.1に
- 5. トランプ氏 高市首相を米に招待
- 6. 日米会談 中国巡るやりとり不明
- 7. 「アドガキ」子どもの危険な実態
- 8. オムツへの排泄を「強要」母が涙
- 9. 日米首脳、インド太平洋地域中心に意見交換
- 10. 母も解けず検索…小6の面積問題
- 1. インドの騒ぎ 原因は「放尿」
- 2. 中国 日本や欧米の批判に反論
- 3. 2200万円で落札 中国で感情消費
- 4. サッカー審判がパリで世紀の窃盗
- 5. 米ディズニー 180kgの球が客席に
- 6. スイス40人死亡 火元は花火か
- 7. 中国人が感動した日本の善意
- 8. ウィル・スミス セクハラで訴訟
- 9. 19歳でこの世去って30年、大量の精神安定剤が検死で検出…元旦に流れた韓国歌手の訃報
- 10. スイス火災 花火が天井に引火か
- 1. 最後の教育が「遺産0円」遺言書
- 2. 中国人 日本でヴィトン買う理由
- 3. 子が名門校の登校拒否 父が後悔
- 4. 首相が放置する物価高の「火元」
- 5. 年収800万円男性 投資運用成績は
- 6. 2025年 資産10億円超使った結果
- 7. 一泊30万円 1万円で味わう方法
- 8. 福岡への移住 東京よりお得は嘘?
- 9. テスラ超え 世界販売台数163万台
- 10. グリーン車を親子が占領…モヤッ
- 1. 【明日から】Amazon 初売りでノースフェイスのアウターや小物などがSALE価格に
- 2. 都会のげっ歯類 速度で進化の訳
- 3. PS5起動時 BootROMが外部に流出
- 4. 今さら聞けない 最新ChatGPT全貌
- 5. New BalanceがAmazonでセールに
- 6. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
- 7. タワマン配達「地獄」の理由
- 8. Amazon初売り 日用品も超特価に
- 9. フォークホラー 世界観が解禁
- 10. スマホの実売台数ランキング
- 11. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
- 12. ビックカメラ 初のガンプラ展示
- 13. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
- 14. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
- 15. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
- 16. 初めての完全ワイヤレスイヤホンに最適？ ソニーが提案する三つの選択肢
- 17. 【次は何借りる！？】【10月リリースのオススメ作品】誰かに教えたくなるシネマ
- 18. 生成AIから量子コンピューターの最前線まで：『WIRED』日本版がおすすめするポッドキャストエピソード 10選【2025年版】
- 19. 映画の興行収入が海賊版によって受けるダメージはジャンルによって変わりプラスの影響を受けることもあるという研究結果
- 20. SBグループ 6250億円で買収へ
- 1. 黒田は「神なの?」ライバル脱帽
- 2. 箱根駅伝 優勝トロフィーが物議
- 3. 青学大・黒田 進路にネット騒然
- 4. 「家族のために引退決断」SNS涙
- 5. 箱根駅伝 山の名探偵「悔しい」
- 6. 前WBC王者の厳しい判定に猛批判
- 7. 駅伝 ボランティアの意外な正体
- 8. 不倫で妊娠…ヤク選手のその後
- 9. 箱根 青学大・黒田が5区出走へ
- 10. 高校サッカー「疑惑の判定」波紋
- 1. 吉岡美穂 明かしたIZAMへの不満
- 2. aespa「別の疑惑」指摘する声も
- 3. 3体の悪霊に…まさかの不調理由
- 4. 長谷川京子のセレブな逢瀬 目撃
- 5. 有吉弘行は真顔に aespaへ抗議か
- 6. はじめしゃちょー 第1子女児誕生
- 7. ちゃんみな 珍しい苗字を告白
- 8. 堂本光一の結婚相手がSNS削除
- 9. 綾小路翔 ちゃんみな演出に言及
- 10. さんま 再婚しなかった理由
- 1. モラハラ夫にキレた妻 立場逆転
- 2. 美しい姿勢を作る9分ストレッチ
- 3. 40・50代向け サマ見えコート
- 4. Koki,日本離れ決断すべきなのか
- 5. 娘の人生を否定? 母に厳しい声
- 6. ハニーズの高見えアイテム紹介
- 7. センパイ好き 告白秒で玉砕の訳
- 8. ニューエラとガンダムがコラボ
- 9. 1枚で重ね着風 しまむら冬服
- 10. 新興宗教に心酔 兄が家庭崩壊へ