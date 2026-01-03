ラ・リーガ 25/26の第18節 ラヨ・バリェカノとヘタフェの試合が、1月3日05:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。 ラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、セルヒオ・カメージョ（FW）、ホルヘ・デフルトス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはエイドリアン・リソ（FW）、マリオ・マルティン（MF）、キコ・フェメニア（DF）らが先発に名を連ねた。 40