「BCNランキング」2025年12月15日〜21日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位BRAVIA 5K-55XR50（ソニー）2位AQUOS 4K4T-C50GL1（シャープ）3位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）3位REGZA43Z670R（TVS REGZA）5位BRAVIA 7K-55XR70（ソニー）6位AQUOS 4K4T-C43GL1（シャープ）7位REGZA55Z875R（TVS REGZA）8位AQUOS 4K4T-C50FN2（シャ