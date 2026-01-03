本日1月3日（土）よる6時〜 日本テレビ系で放送の「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！新春特大スペシャル」。オープニングはなんと、大分の大衆演劇の劇場からスタート。今回、所ジョージ＆明石家さんまのダーツの旅の舞台が大分になった縁で、全国の大衆演劇の劇団が月替わりで出演する「ぶらり劇場・別府座」から所と佐藤栞里がスペシャルな番組をお届けする。かと思いきや、2人が江戸時代にまさかのタイムスリップ!?